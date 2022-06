Del Piero chiama Pogba: “Se torna è meraviglioso”

Intercettato dai microfoni di ESPN, una leggenda della storia della Juventus come Alessandro Del Piero ha parlato del possibile ritorno di Paul Pogba in bianconero.

Del Piero sul ritorno di Pogba

Secondo quanto raccontato dall’ex numero 10 della Juve,

“Il ritorno di Pogba sarebbe meraviglioso per la Juventus, perché andrebbe a rinforzare la parte di campo in cui c’è più bisogno, per assistere Vlahovic, ma anche per proteggere la difesa, che saluterà Chiellini. Se vuole andare in un club dove lo amano deve tornare alla Juve. Paul il primo anno era giovane, protetto da Pirlo, Vidal, Marchisio. Ora deve essere lui il giocatore da seguire, avrà un’altra responsabilità. Al Manchester United ha avuto diverse difficoltà che l’hanno fatto maturare”