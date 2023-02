Allegri pronto ad una idea clamorosa nel derby!

L’allenatore della Juventus Max Allegri potrebbe inventarsene un’altra delle sue in vista del derby di stasera contro il Torino. Ne parla gazzetta.it

Allegri pronto ad una idea clamorosa

Enzo Barrenechea, centrocampista argentino ventunenne, è favorito per giocare titolare il derby contro il Torino al posto di Paredes. Quest’anno ha giocato solo un paio di minuti in Champions contro il Psg, mentre con la Juve U23 ha segnato quattro reti in 24 partite tra campionato e coppe. Nell’ultimo allenamento è stato provato tra i titolari, alternato con l’ex Roma.