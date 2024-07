Di Gregorio, l’agente: “Così Giuntoli ci ha convinti. La verità sul Liverpool”

Calciomercato Juve, è iniziata ufficialmente la nuova era bianconera tra i pali. Anche se Wojciech Szczesny non ha ancora salutato anche se è in procinto di farlo, nel frattempo comunque è sbarcato Michele Di Gregorio a Torino in attesa già da diverse settimane e che ha assaporato il nuovo mondo Juve in queste ore tra visite mediche e annuncio.

Calciomercato Juve, parla l’agente di Di Gregorio

Della trattativa ne ha parlato Carlo Alberto Belloni, storico procuratore dell’estremo difensore, intervistato da TuttoSport rivelando alcuni retroscena: “Il direttore l’ha voluto fortemente. Gli ha detto più volte che rivedeva in lui Angelo Peruzzi. Le racconto una cosa… Nel momento in cui trattavamo il passaggio alla Juve Giuntoli ha detto più volte a DiGre che le squadre vincenti si costruiscono dai portieri forti e lui per la sua squadra voleva avere il migliore della Serie A: Di Gregorio, appunto”.

L’agente conferma inoltre il tentativo del Liverpool: “C’era un forte interesse da parte dei Reds, però ci tengo a sottolineare che non è stato un no al Liverpool, bensì il mantenimento della parola data alla Juve. Ci eravamo stretti la mano con Giuntoli già da qualche mese e abbiamo voluto rispettare l’accordo preso. Per un portiere la Juve rappresenta il top come club dove giocare: lo dice la storia”.

Numero di maglia Di Gregorio, la preferenza del portiere

Quando gli si chiede dei punti di forza del suo assistito, la risposta è la seguente: “La mentalità e la costanza di rendimento. Mi ha sempre colpito di lui il non essersi mai seduto in tutti i passaggi della carriera che ha fatto. Ogni volta trova un limite più alto da superare. Non ha mai la pancia piena. Adesso è arrivato alla Juve per vincere più trofei possibili”. Avrebbe anche una preferenza sul numero di maglia: “Il 16 gli piace e ha un significato speciale per lui, ma al momento è occupato…”.