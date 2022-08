Di Maria a disposizione, ecco quando potrebbe giocare

C’è anche un’ottima notizia da registrare in casa Juve. Infatti Angel Di Maria è ormai pronto al rientro, ieri El Fideo è tornato a lavorare in gruppo e da oggi sarà regolarmente a disposizione. Ne parla il Corriere dello Sport.

Di Maria torna a disposizione

Difficile immaginarlo già titolare questa sera contro lo Spezia considerando anche l’impegno di sabato pomeriggio sul campo della Fiorentina. Ma è ovviamente un altro l’appuntamento cerchiato in rosso, per Angel e tutta la Juve: martedì sera, nella sua Parigi, contro il suo Psg. È quella l’occasione che non vuole mancare in alcun modo, tornando sullo stesso campo dove è stato salutato come un re appena lo scorso maggio.