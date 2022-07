Di Maria al debutto con la Juve, c’è una sorpresa

Angel Di Maria giocherà la sua prima gara in maglia bianconera a Las Vegas, contro i messicani del Deportivo Guadalajara, nella notte italiana (ore 5) tra oggi e domani. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Di Maria colpisce l’ambiente Juve

Alla Continassa sono rimasti molto colpiti dai suoi numeri, in tutti i sensi: ottimi quelli dei test atletici, eccellenti quelli mostrati in allenamento e nelle partitelle. Colpi di tacco, rabone, acrobazie varie che hanno generato meraviglia persino in un gruppo che era abituato alle magie di Cristiano Ronaldo. Angel si è presentato in grande forma e con la voglia di un ragazzino, ma sopratutto con l’atteggiamento del leader.