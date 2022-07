Di Maria fa già impazzire, ecco cosa ha fatto

Quattro settimane da qui al debutto in campionato del 15 agosto contro il Sassuolo, in cui assemblare una Juventus in cui risplenda la stella di Angel Di Maria. Ne parla Tuttosport.

Di Maria fa impazzire

A detta di molti, il giocatore più talentuoso del prossimo campionato di Serie A. Uno degli esterni offensivi più forti dell’ultimo decennio. Un certo effetto sui tifosi e sull’ambiente, s’era capito, “El Fideo” l’ha già avuto. Entusiasmo, curiosità, speranza, fiducia in un futuro che potrebbe risultare radioso. Lo si è capito in maniera piuttosto netta nel momento stesso in cui l’argentino è sbarcato a Torino.