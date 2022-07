Di Maria svela: “Hanno fatto una cosa alla mia famiglia”

Il nuovo centrocampista offensivo della Juventus Angel Di Maria è stato presentato alla stampa nella sala conferenze dell’Allianz Stadium.

Conferenza Di Maria Juventus

Che sensazioni hai avuto in questi giorni?

“Buongiorno a tutti. Sono contentissimo di essere qua e vestire questa maglia. Mi hanno accolto tutti benissimo sia a me che alla mia famiglia”

Come ti ha convinto la Juve? Hai parlato con Allegri?

“Una squadra importante come la Juve che mi aspetta 40 giorni e insistendo molto per me, è impossibile dire di no. La Juve, come ho già detto, mi è stata dietro ed ha aspettato che terminasse il mio contratto con il Psg. Avevo davvero tanta voglia di venire. Ho tardato un po’ solo per la mia famiglia volevo fosse contenta, c’era anche la nazionale, poi le vacanze e tutte dovevano essere tranquille. Ho parlato prima delle vacanze e quando ho comunicato la decisione. Con il mister non abbiamo ancor parlato tanto, adesso è ora di corre e di mettere benzina nelle gambe”