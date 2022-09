Angel Di Maria forse non è mai stato la stella al Parco dei Principi, ma al PSG si è preso la soddisfazione di vincere 19 trofei da protagonista. E domani vuole esserci in maglia Juve, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Di Maria pronto a tutto

Per il Fideo sarà l’occasione per ritrovare Leo Messi. Non arriva alla sfida di Parigi al massimo della forma, anzi. Però vorrà esserci a tutti i costi al Parco dei Principi. Lì dove sino a una settimana fa era seduto in panchina Paredes.