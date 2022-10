Di Maria può segnare il futuro Juve, il motivo

Avere Di Maria dopodomani in Israele, in una partita che può segnare il futuro europeo della Juve, può essere importantissimo come racconta la Gazzetta dello Sport.

Di Maria fondamentale per la Juve

Può dare una sferzata all’ambiente, tornato a deprimersi dopo aver assaporato per due gare di fila (prima volta in stagione) il sapore della vittoria. Ieri dagli spogliatoi di San Siro non è uscita una parola. Solo Max Allegri si è presentato ai microfoni delle tv e poi in conferenza. Sinora ha incantato in un paio di occasioni allo Stadium, ma per un motivo o per l’altro non ha mai lasciato il segno in trasferta.