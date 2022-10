Di Maria in campo, record pazzesco contro il Maccabi

La prima volta di Angel Di Maria in Champions fu nel settembre 2007. Stasera Allegri lo rimetterà al centro della formazione della Juventus, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Record Di Maria contro il Maccabi

Di Maria contro il Maccabi ricorda un po’ Gulliver contro i lillipuziani: da solo il Fideo ha più del triplo delle presenze di tutta la rosa israeliana. Un gigante contro un popolo di gnomi in orbita europea. Eppure il Maccabi, come ricorda Allegri, «ha fatto bene con Psg e Benfica e non va sottovalutato, perché la partita non sarà facile». Giusto, ma fa comunque un certo effetto guardare alle statistiche, dove il miglior marcatore degli israeliani in Champions è Chery, una rete realizzata finora nella sconfitta per 3-1 col Psg contro le 22 del Fideo.