Di Maria, ruolo a sorpresa in casa Juventus

Se la situazione sul mercato non dovesse sbloccarsi, la Juve è convinta di aver già fatto un “upgrade” a livello di costruzione di gioco e di idee con gli inserimenti di Pogba e Di Maria. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Cambio di ‘compito’ per Di Maria

Di Maria è il classico giocatore di classe che pur non essendo regista può diventare fonte di gioco, anche da posizione defilata. Lo fece Dani Alves, nel suo breve soggiorno torinese, ha già cominciato a farlo nelle prime partitelle in famiglia il Fideo, inventando giocate e creando superiorità. Può partire dalla destra e accentrarsi, magari rientrando a prendere palloni dalla difesa, può agire all’occorrenza da mezzala sinistra, in un centrocampo che deve supportarlo fisicamente.