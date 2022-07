“Juve, sono qui per…”. Di Maria lancia la sfida

«Juve, sono qui per vincere». Musica per il mondo bianconero, composta da Angel Di Maria. L’era del Fideo è iniziata tra sorrisi e parole d’amore per la Signora, come racconta la Gazzetta dello Sport. La sfida del Fideo è appena iniziata.

La sfida di Di Maria in casa Juventus

Il Fideo si è avvalso anche di consiglieri importanti per compiere il grande passo: «Ho sentito Buffon nel giorno della firma: con lui ho un rapporto bellissimo, è una persona fantastica, ci teneva che venissi qui come molti altri compagni. Ho parlato soprattutto con Dybala e quello che mi ha detto lo sto verificando: si tratta di una squadra importante, una famiglia, l’ho percepito subito».