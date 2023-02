“La Juve dialoga con la FIGC”, lo scenario sul -15

Michele Criscitiello su Sportitalia.com parla del rinnovato dialogo della Juve con la FIGC in vista del Collegio di Garanzia del Coni.

La Juve dialoga con la FIGC

“A Torino credono fortemente nella strategia politica di Francesco Calvo e hanno la consapevolezza che la Corte Federale ha fatto, come al suo solito, una sentenza con i piedi e che il Collegio di Garanzia del Coni potrà ribaltare o almeno rispedire al mittente la condanna. Le certezze sono due. La Juventus ha riaperto il dialogo con la Federazione, la Figc è consapevole della sua debolezza e come difensore potrebbe schierare un panchinaro e non il titolare e chi ha fatto la sentenza del -15 probabilmente dovrà rivedere le sue posizioni. I tifosi bianconeri chiedono giustizia, fanno bene, ma sulla manovra stipendi è tutto un altro film rispetto alle plusvalenze”