“Difficile che Allegri resti”, allarme per la Juve?

Nel suo editoriale per Sportmediaset, il giornalista Matteo Dotto ha parlato così della Juventus e del suo allenatore Massimiliano Allegri.

Allarme Allegri per la Juve

“La convincente vittoria sul Bologna regala alla Juventus il sorpasso sull’Inter. Numeri e gioco preoccupano anche nella Torino bianconera. Allegri potrebbe conquistare mercoledì la prima vittoria stagionale in Champions e rimettere il vascello juventino in linea di galleggiamento. Ma realisticamente pare difficile immaginare il tecnico livornese alla guida della Juve nella prossima stagione nonostante il contratto in scadenza nel giugno 2025”