Disastro Bendtner: “Quando Conte mi fece sfidare 30 volte Chielllini…”

Ricordate Nicklas Bendtner? Certo che sì, anche se molto probabilmente tanti tifosi juventini vorrebbero dimenticarlo: colpa di una stagione totalmente flop in bianconero da parte dell’ex centravanti danese spesso protagonista più per le peripezie extra-campo che per goal e giocate.

Appena 11 presenze in un’intera stagione in bianconero per l’ex Arsenal senza nemmeno realizzare una rete nemmeno per scambio. Scenario che portò alla bocciatura immediata dell’attaccante scandinavo che è poi rientrato ai Gunners a fine stagione. Arrivato in sovrappeso nell’ultimo giorno di mercato, accumula più acciacchi e infortuni che assist: appena due all’attivo.

Bendtner e l’aneddoto su Chiellini alla Juve

Della sua esperienza ne ha parlato in tempi non sospetti proprio lo stesso Bendtner in un podcast: “Ammetto di non essere arrivato alla Juve nelle migliori delle forme, ma dopo appena quattro mesi senza giocare ero finalmente pronto per scendere in campo. Così nell’ultima partita prima di farlo Conte ha voluto che io mi allenassi sui calci d’angolo ma non nel modo classico, piuttosto sfidando Chiellini nel gioco aereo su 30 calcio d’angolo su 30!“.

E ancora: “Tutti gli altri ci guardavano e io provavo ad avere la meglio. Il problema è che pure se ci fossi riuscito in porta c’era Buffon. E infatti non ho mai fatto gol. Tutto questo per dire che non ho mai incontrato uno come Chiellini: giocatore di altissimo livello ma lo è ancor di più come persona”. E poi il retroscena culinario: “E soprattutto non ho mai visto nessuno mangiare così tanto parmigiano come lui”.