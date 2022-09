Domani il CdA della Juve, quinto bilancio in perdita!

È in agenda per domani il Consiglio di Amministrazione della Juve in cui verrà approvato bilancio 2021-22. Il documento contabile sarà poi sottoposto all’attenzione, e al voto, dell’assemblea dei soci, nella seconda metà di ottobre. Ne parla Tuttosport.

Domani il CdA della Juve

Si tratta del quinto bilancio consecutivo che chiude in rosso per la società presieduta da Andrea Agnelli , in cui si sentono ancora gli effetti dei mancati introiti causati dalla pandemia e dalla chiusura, o comunque riapertura parziale, degli stadi. Nell’occasione emergerà con precisione l’ammontare del passivo del club, finora calcolato in base a quanto emerso dal bilancio semestrale di Exor. Stando a quei dati, la perdita per la Juventus si aggira attorno a quota 250 milioni di euro: 132 milioni da aggiungere ai 119 milioni di rosso della prima semestrale (chiusa il 31 dicembre 2021).