Dove vedere Juventus-Noriberga: giorno, orario e canale Tv

Finalmente sta per avvicinarsi la primissima gara per Juventus di Thiago Motta. Dopo aver parlato a lungo di mercato coi vari arrivi di Douglas Luiz, Michele Di Gregorio, Khéphren Thuram e Juan Cabal con le cessioni nel frattempo di Kaio Jorge, Enzo Barrenechea e Samuel Iling-Junior, ci sarà finalmente una parentesi la prossima settimana per dedicarsi finalmente al calcio giocato e ammirare il primissimo approccio della squadra guidata dal neo allenatore juventino.

Dove vedere Juventus-Noriberga

Si aprirà questa stagione con Juventus-Noriberga, gara con cui si chiuderà anche la settimana di ritiro Herzogenaurach che partirà da sabato 20 luglio. Ovviamente non sarà un vero e proprio test indicativo considerando i pochissimo giorni in cui le parti avranno lavorato insieme dei rapporti appena agli inizi, fermo restando che ci saranno anche assenze importanti, ma sarà sempre un’occasione per vedere la Vecchia Signora in campo e abbattere la nostalgia in attesa di fine agosto.

L’appuntamento sarà il 26 luglio alle 17.00. Sarà possibile seguire l’evento in diretta su DAZN, piattaforma che anche quest’anno e ancora per molti altri avrà in esclusiva tutte e 10 le partite di campionato in ogni orario. A SkySport restano come da precedenti accordi appena tre gare ogni weekend in co-esclusiva.