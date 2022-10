Vlahovic senza più scuse, zero tiri!

Ieri a San Siro i bianconeri hanno fatto scena muta in zona gol, come già capitato a Genova contro la Samp e a Monza. In cinque partite lontano dallo Stadium, tra campionato e coppa, la banda Allegri ha prodotto due reti. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Vlahovic senza più scuse

La fotografia della serata è il secondo gol subito. Vlahovic si abbassa per ricevere palla e con un passaggio cerca Milik. Risultato? Il polacco viene anticipato da Brahim Diaz, che poi s’involerà sino a battere Szczesny. Vlahovic esce ancora una volta con il muso lungo da San Siro, stadio in cui non ha mai fatto gol. Dusan ha chiuso la gara contro il Milan con zero tiri, la miseria di 11 passaggi riusciti e il cambio con Kean al 33’ della ripresa.