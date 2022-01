Dybala-Juve. si rischia la rottura: il motivo

Dybala e la Juventus. Continua il tira e molla. Sul tavolo sempre il discorso rinnovo. Dall’altro lato una società impegnata sul mercato, come testimonia l’arriva del bomber Vlahovic.

L’effetto di questa operazione potrebbe estendersi a un altro giocatore molto importante per i bianconeri da sette stagioni a questa parte: l’attaccante argentino Paulo Dybala.

Tanti soldi sborsati dalla Juventus, e tanti altri che dovranno rientrare. O almeno dovrà limare un po’ altre uscite, oppure tagliare sui nuovi ingaggi.

La Juventus – ricorda La Gazzetta dello Sport – ha deciso di rinviare a febbraio qualsiasi discorso sul prolungamento di Dybala (nonostante un accordo già raggiunto da 8 milioni di euro più 2 di bonus fino al 2026) perché aveva già messo in conto di tentare l’assalto a Vlahovic: per questo ha scelto di posticipare un investimento così importante.

La partita decisiva, dunque, si giocherà tra poco, e molto dipenderà da quanto la società è intenzionata a spendere per trattenere il suo attaccante attualmente più rappresentativo, con l’esigenza di far quadrare i conti. Dopo un’iniziale intesa, la Juve – scrive il quotidiano – avrebbe qualche perplessità sul rinnovo di contratto alle cifre stabilite e per la stessa durata per via dei frequenti infortuni dell’argentino.