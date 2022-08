“Sarà uno spettacolo, voglio vincere”. Dybala rompe il silenzio

Paulo Dybala giocherà stasera dal primo minuto contro la Juventus e, se segnerà, non esulterà, nonostante si tratterebbe del primo gol ufficiale con la Roma. Ne parla la Gazzetta dello Sport, e lui su Instagram ha pubblicato un post.

Intervista Dybala

Nei giorni scorsi ha rifiutato interviste e impegni con gli sponsor, non ha parlato, ha affidato a un post significativo i suoi pensieri: «Lo sport dà il meglio di sé quando unisce, e spero che questo sarà vero più che mai. Sarà una partita piena di emozioni: tornare in una città dove ho tanti amici e giocare in uno stadio dove ho vissuto bei momenti e condiviso trofei con i tifosi bianconeri che mi hanno fatto sentire a casa per 7 anni. Questa volta però lo farò per la maglia della Roma, darò il meglio di me per far felice i tifosi giallorossi, straordinari e pieni di passione verso il calcio, che mi hanno accolto benissimo dal primo giorno. Ma il bello del calcio è anche tutto questo messo insieme e per questo voglio godermi questa partita. Sono convinto che sarà un grande spettacolo…e io darò il massimo per vincere»