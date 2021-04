Dybala o Ronaldo? Se torna Allegri ecco chi parte!

Dybala o Ronaldo? Il futuro della Juventus sembra ritrovarsi ad un bivio. La scelta è su chi puntare per la prossima stagione e non solo. E voi chi scegliereste? Dalla scelta si capirà il piano strategico della società, su che tipo di calciomercato ci si deve attentedere.

Dybala o Ronaldo?

L’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina spiega la situazione di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. La sua conferma potrebbe non essere infatti legata al piazzamento o all’eventuale conquista della Coppa Italia.

Lo spettro di un ritorno di Allegri inizia a materializzarsi. L’ex tecnico della Vecchia Signora vorrebbe costruire la squadra intorno a Dybala, lasciando partire Ronaldo, per metterlo in una posizione privilegiata per poter rendere ed esprimersi al meglio.