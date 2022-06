“Dybala è stato sacrificato!”, un ex Inter attacca la Juve

Paulo Dybala e l’Inter, l’analisi dell’ex centrocampista Juan Sebastian Veron che punge la Juventus, ex squadra dell’argentino.

Veron attacca la Juve su Dybala

Sul giocatore – «Ho giocato con Maradona e per me soltanto lui era un fuoriclasse, cioè uno che da solo vinceva le partite. Diciamo che Dybala ha enormi qualità tecniche, ma credo che non sia ancora espresso al massimo»

Sulla Juventus – «Nella Juve io non ho quasi mai visto il Dybala decisivo che, ad esempio, avevo visto spesso a Palermo. Non so da che cosa sia dipeso, se dall’allenatore o dalla struttura della squadra. Fatto sta che alla Juve sarebbe potuto diventare un intoccabile e invece è stato sacrificato»