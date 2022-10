È tornato il vero Vlahovic, una cosa gli ha fatto bene

Sembrava sempre troppo solo, Vlahovic. La sponda di Milik è sembrata da subito fargli bene, anche se è stato necessario ritrovare la Nazionale della Serbia per riprendere il filo diretto con il gol. Ne parla il Corriere dello Sport.

Vlahovic è tornato

A lungo è emersa l’importanza dell’intesa con il connazionale Filip Kostic, ma quella in grado di fare la differenza è proprio la nuova alleanza con Milik: un mese di difficoltà per prendere le misure mentre il polacco invece sorprendeva già tutti, poi l’esame superato con il Bologna. E ora che si è sbloccato trovando la rete numero cinque in stagione, Vlahovic deve riuscire a non fermarsi più.