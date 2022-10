Ecco come Allegri ha impostato la doppia rimonta

Un piccolo passo alla volta, partendo dal piede sinistro. Così Max Allegri ha impostato il navigatore della doppia rimonta che la sua Juve deve provare a compiere, in campionato e in Champions. Ne parla il Corriere dello Sport.

La doppia rimonta di Allegri

Dopo il 3-0 rifilato al Bologna in campionato ecco il 3-1 al Maccabi Haifa, successo che permette ai bianconeri di dare il via alla missione (quasi) impossibile chiamata qualificazione: l’1-1 di Benfica-Psg non è necessariamente un risultato positivo per la Juve, ma conferma come possa ancora succedere di tutto.