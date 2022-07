Ecco come giocherà la Juve di Allegri

Di Maria giocherà la sua prima gara in maglia Juventus a Las Vegas, contro i messicani del Deportivo Guadalajara, nella notte italiana (ore 5) tra oggi e domani. Chi sceglierà Allegri?

Le scelte di Allegri in attacco

Contro i messicani, scrive la Gazzetta dello Sport, molto probabilmente lo vedremo in campo dal primo minuto, in un tridente ancora incompleto ma che darà già qualche indicazione su come sarà la Juventus 2022-23: Di Maria esterno destro con Vlahovic al centro dell’attacco, mentre a sinistra potrebbe muoversi Moise Kean, un altro che si è presentato in ottime condizioni atletiche, oltre che molto motivato. In attesa del rientro di Chiesa.