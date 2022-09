Ecco come Kostic può fare meglio alla Juve

Massimiliano Allegri, alla Juventus, potrà farsi ispirare anche dal modo in cui Vlahovic e Kostic si sono mossi in nazionale in Serbia. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Come Kostic può fare meglio

Il modulo scelto dal c.t. Stojkovic è il 3-4-1-2, con due esterni di spinta (Zivkovic a destra e Kostic a sinistra), un trequartista e due punte vicine. Allegri potrebbe replicare con la difesa a tre, in cui sia Bonucci sia Bremer si esaltano, e Kostic si sente più libero e a suo agio quando può correre su tutta la fascia. In mezzo Locatelli in coppia con Paredes, Miretti a muoversi da trequartista. L’alternativa è un 3-5-2 con Rabiot in mediana a sinistra.