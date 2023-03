Ecco cosa può dare Pogba alla Juve

Paul Pogba ha fatto la sua prima apparizione ufficiale nella Juve 2022-23. Ventotto minuti, recupero compreso come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Cosa può dare alla Juve Pogba

La mezzora scarsa contro il Torino è bastata per rendersi conto di come e quanto l’infortunio di Paul abbia penalizzato la Juve. Martedì ha spostato l’asse, ha alzato la squadra e l’ha trascinata a un livello superiore. Se Pogba ritornerà tale, senza interruzioni per ricadute o per flessioni di rendimento, la Juve moltiplicherà le possibilità di riaggancio al treno Champions. Il fuoriclasse che non c’era e che ora c’è.