Effetto Thiago Motta: il dato sulla campagna abbonamenti Juve

Effetto Thiago Motta in casa Juve. In attesa di vederlo in campo magari con una squadra che punta al vertice e attraverso un nuovo gioco entusiasmante dopo anni di gioco passivo che ha logorato la tifoseria, si avverte sugli spalti che iniziano virtualmente a riempirsi. Come infatti riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è iniziata in maniera positiva la campagna abbonamento lanciata dal club bianconero per la prossima stagione che verrà preparata dal prossimo 10 luglio col raduno juventino alla Continassa.

Campagna abbonamenti Juve: i primi dati

Si registrano infatti dati positivi per la Vecchia Signora dopo la flessione dello scorso anno rispetto al 2022/23. Si annota già un +10% rispetto allo stesso periodo di un anno fa con addirittura il 42% che ha scelto la formula star che comprende anche le gare di Champions League dove Madame tornerà in scena per l’assenza forzata dello scorso anno dopo aver conquistato comunque la partecipazione sul campo.

C’è infatti curiosità non solo sul fronte Serie A ma anche per quanto riguarda l’ambito europeo. E il calciomercato potrebbe spingere ulteriormente verso un pienone allo Stadium. Molto dipenderà dalle prossime mosse: se a Douglas Luiz, Michele Di Gregorio e Khéphren Thuram dovessero aggiungersi altri rinforzi interessanti c’è da scommetterci che la percentuale potrebbe ancora esplodere.