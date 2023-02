Sentite Emery: “La Juve può vincere l’Europa League”

Unai Emery, allenatore dell’Aston Villa, ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport in cui parla della Juventus.

Intervista Unai Emery

Allegri può arrivare in fondo e vincere come ha fatto tante volte lei?

«Sì, può farcela. La Juve è la Juve e ha giocatori importanti. Vincere l’Europa League è allenante anche per la Champions, pensate alla cavalcata del mio Villarreal… E poi nessun club può avere la motivazione della Juventus quest’anno».

Perché?

«Vincere l’Europa League regala l’accesso alla Champions della stagione successiva. In questo momento Arsenal, Manchester United e Barcellona sarebbero qualificate alla prossima Champions grazie al posizionamento in campionato. La Juve no, a causa della penalizzazione».