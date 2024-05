Esonerato, Allegri ora potrebbe fare un dispetto alla Juve

E’ finita nel peggiore dei modi l’era bianconera targata Massimiliano Allegri. Dopo le gioie del primo ciclo bianconero nel post-Conte, il bis è stato decisamente meno dolce con epilogo parecchio amaro con l’esonero poche ore dopo Atalanta-Juventus e la vittoria della Coppa Italia.

Un trofeo che aveva fatto tornare il sorriso al mondo juventino segnato da una striscia di risultati deludenti in campionato: oltre la doverosa qualificazione in Champions League per il prossimo anno, anche un trofeo che salva almeno in parte la stagione. Ma invece ha fatto sbroccare l’allenatore toscano che ha mostrato il peggio di sé tanto da portare la Juventus a un addio anticipato poche ore dopo il successo.

Allegri esonerato: il comunicato Juve

Anticipato perché la separazione ci sarebbe stata comunque a fine stagione, ma è chiaro che così rende il tutto più triste e inopportuno. “L’esonero fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta. Si conclude un periodo di collaborazione, iniziato nel 2014, ripartito nel 2021 e terminato dopo le ultime 3 stagioni insieme con la Finale di Coppa Italia”, si legge nel comunicato.

Oltre a un in bocca al lupo finale – “La società augura a Massimiliano Allegri buona fortuna per i suoi progetti futuri” – le parti si rivedranno a bocce ferme, e un volta sbollito, per provare a trovare una soluzione che possa accontentare tutti. Ovvero una buonuscita per liberare la Juve dal fardello dei 10 milioni di ingaggio e lo stesso Allegri che a quel punto sarebbe libero di firmare con altre società.

E se Allegri ora si vendicasse così?

Ma a questo punto viene un dubbio: e se Allegri per vendetta si prendesse un anno sabbatico? Così lui se ne starebbe comodo a casa a vedere il conto in banca che si riempie mese dopo mese mentre gli stessi bonifici andrebbero a pesare maledettamente sul bilancio piemontese. Si spera prevalga il buonsenso ma considerando come si sono lasciate le parti, non è assolutamente da escludere.