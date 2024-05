Esonero Allegri, frecciata nel comunicato Juve: molti l’hanno notata

Fuori Massimiliano Allegri, dentro Paolo Montero. Clamoroso scenario a sorpresa in casa Juventus che si è andato a delineare nelle ore successive alla finale di Coppa Italia: se qualcuno non avesse visto il risultato, avrebbe pensato in un successo dell’Atalanta che avrebbe innescato anzitempo un ribaltone comunque in programma da tempo. Invece niente di tutto questi: anzi la Vecchia Signora ha vinto con merito e con una prestazione anche all’altezza stavolta, senza trascinarsi come sta invece facendo in campionato da mesi a questa parte.

Il motivo del terremoto è stato all’atteggiamento furente di Allegri che si è scagliato contro tutti e tutto, portando la società a prendere prontamente le distanze poche ore più tardi e che potrebbe costare il licenziamento per giusta causa adesso. Sarà battaglia legale e se la società bianconera dovesse aver la meglio, risparmierebbe i 10 milioni di euro di ingaggio che sono previsti al momento fino a giugno del 2025 salvo una risoluzione contrattuale o una buonuscita a favore dell’allenatore pronto a svincolarsi.

Esonero Allegri, frecciata citando Montero

“L’esonero fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta. Si conclude un periodo di collaborazione, iniziato nel 2014, ripartito nel 2021 e terminato dopo le ultime 3 stagioni insieme con la Finale di Coppa Italia”; questo è quanto si è letto nella nota ufficiale.

Tuttavia, nell’annunciare il subentro di Montero, c’è chi ha visto una stoccata ad Allegri sempre nello stesso comunicato. Lo sottolinea anche il Corriere Torino oggi in edicola. Molti hanno infatti letto tra le righe un’altra frecciata all’allenatore toscano. Montero è stato infatti definito come un «portatore del DNA Juventus in panchina», quasi a rimarcare che il tecnico uscente non lo è mai stato davvero e prendendo ulteriormente le distanze. Per la serie “ora ci sarà un vero uomo Juve”.