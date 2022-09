Mandare via Allegri costa quanto un top player! I numeri

L’esonero di Massimiliano Allegri non è in agenda, dalle parti della Continassa in casa Juventus. Il club è intenzionato a proseguire lungo la linea tracciata, almeno per ora come racconta Tuttosport.

Esonero Allegri, costo come i top player

Ci sono tanti motivi: quello economico non è un aspetto secondario, però non è nemmeno l’unico. Allegri è al vertice tra i tecnici più pagati della Serie A con i suoi 7,5 milioni netti a stagione ai quali vanno aggiunti i bonus per un totale che si aggira attorno ai 9. Calcolando la cifra lorda, togliendo le retribuzioni già erogate in questo avvio di stagione e sommando per la durata complessiva del contratto (fino al giugno 2025) viene fuori una cifra (42,7) che sfiora i 45 milioni, considerando gli emolumenti per lo staff tecnico (includendo solo i fedelissimi del Conte Max e non chi è dipendente fisso del club).