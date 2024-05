Esonero Allegri, pronta la risposta con gli avvocati: cosa farà il tecnico

Esonero Allegri è solo il primissimo match di una contesa che si trascinerà anche nelle prossime settimane mentre la Vecchia Signora inizierà a programmare col nuovo allenatore designato: Thiago Motta. Il tecnico Paolo Montero è infatti solo momentaneo e farà ritorno dalla primavera bianconera a fine stagione, con l’italo-brasiliano invece chiamato ad aprire un nuovo glorioso ciclo juventino all’insegna delle vittorie e del bel calcio.

Prima di salutare, però, Montero ci tiene a centrare tre personalissimi obiettivi. Mostrare una Juventus degna innanzitutto, poi esordire in prima squadra con risultati importanti e infine – ma non ultimo – centrare il terzo posto che un tempo era di diritto dalla Juve prima che poi la striscia negativa durata mesi mettesse prima a rischio la qualificazione in Champions e poi appunto il terzo gradino del podio.

Esonero Allegri, pronta la risposta degli avvocati

Nel frattempo, però, come dicevamo, la partita con Allegri è ancora tutta da giocare. E le prime mosse sono già in arrivo. Come infatti riporta il Corriere della Sera oggi in edicola, gli avvocati dell’allenatore esonerato dovrebbero far pervenire in settimana la risposta alle contestazioni disciplinari mosse attraverso il comunicato ufficiale con cui è stato liquidato. E nel frattempo – conferma il giornale – si è effettivamente pentito di quanto accaduto. Avrebbe voluto festeggiare all’ultimissima giornata per Juventus-Monza con la Coppa Italia tra le mani e il giro del campo, macchia che porterà per sempre con sé.

C’è però anche un altro aspetto da considerare, quello giuridico e contrattuale dove Allegri proverà a farsi valere evitando il licenziamento per giusta causa. Non sarà una situazione semplice nemmeno chiudere in anticipo il contratto in essere da 10 milioni di euro a stagione.

Non è da escludere che Allegri si prenda un anno sabbatico pesando maledettamente sulle casse bianconere. Sarebbe una sorta di sgarbo e auto-lusso che si concederebbe forte di un contratto faraonico di cui la società si è pentita amaramente.