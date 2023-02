“Europa League importante per un motivo”, sentite Allegri

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro il Nantes. TuttoJuve ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza stampa Allegri

Come arrivate a questa partita?

“Inizia l’Europa League, purtroppo siamo stati eliminati in Champions. Però per noi l’Europa League è importante perché potrebbe essere una porta d’accesso per la prossima Champions League, quindi abbiamo questo spareggio col Nantes andata e ritorno, per poi approdare agli ottavi di Europa League per cercare di arrivare in fondo”