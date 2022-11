Fagioli-Allegri, dal mister è arrivato un messaggio

Alessandro, fratello maggiore del centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli, parla in una intervista a Tuttosport di mister Allegri.

Fagioli, parla il fratello su Allegri

Che rapporto ha Nicolò con Allegri?

«Molto professionale: in queste settimane gli ha ripetuto tante volte che doveva rimanere tranquillo. Gli è stato vicino, promettendogli che il momento giusto sarebbe arrivato: così è stato. In passato Nicolò si è aggrappato anche alla presenza di Cristiano Ronaldo nello spogliatoio: avevano un legame splendido, CR7 gli ha sempre confessato che vedesse in lui un grande talento. Così gli ha consigliato di lavorare il doppio, di non mollare mai».