Fagioli entusiasta: “La Juve mi ha fatto vivere un sogno”

Il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli è intervenuto sul canale Twitch della società bianconera ed ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Intervista Fagioli

Il gol a Lecce?

“È stata un’emozione fantastica, quella settimana è stata perfetta. Ho giocato in Champions con ili PSG, poi con l’Inter e ho segnato ancora, una cosa che sognavo fin da bambino perché l’Inter è la nostra vera rivale storicamente. Erano mesi che non giocavo tantissimo, era la prima esperienza alla Juve con i grandi. Non è facile perché ci sono tanti campioni, aver segnato è stata una liberazione per me e per la squadra. Poi era una partita molto difficile”