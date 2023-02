Fantastica notizia per Bonucci, ecco quale

La Juve che si riaffaccia sul palcoscenico continentale ritrova Leonardo Bonucci e non può che essere una buona notizia visto che il gruppo riabbraccia uno dei suo leader più influenti. Ne parla il Corriere dello Sport.

Bonucci rientra in campo

Sarà a tutti gli effetti un nuovo inizio, visto che l’ultima apparizione del difensore risale al 10 novembre scorso in casa del Verona. Tre mesi senza Leo, insomma, che a metà dicembre, durante la pausa per il Mondiale, si è infortunato in allenamento procurandosi “una infiammazione del tendine dell’adduttore lungo”. Ora il peggio è alle spalle e si prepara a tornare tra i convocati per la sfida con il Nantes.