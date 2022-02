Fiorentina-Juve, la decisione su Dybala

Fiorentina-Juve – Mercoledì sera ore 21.00 c’è il ritorno da avversario di Dusan Vlahovic a Firenze.

La semifinale di andata di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus si preannuncia infuocata, anche per Allegri che dovrà fare i conti con scelte obbligate. Diversi infortuni in casa Juve obbligherebbero il tecnico a disputare il match in piena emergenza. Dybala ci sarà?

Fiorentina-Juventus la probabile formazione

Come riferisce Tuttosport, Leonardo Bonucci è affaticato e in dubbio. Mattia De Sciglio non è al meglio. E qui si passa a contare gli infortunati recenti e quelli di lungo corso: Chiesa, Kaio Jorge, McKennie, Zakaria, Alex Sandro, Chiellini, Rugani, Bernardeschi. E Dybala ci sarà con la Fiorentina?

Secondo quanto si apprende da Tuttosport Paulo Dybala sta meglio, però i tempi per Firenze sono stretti e alla Continassa non hanno intenzione di correre rischi. Pertanto Max Allegri quasi sicuramente farà a meno di lui, preferirà farlo recuperare a pieno per il match di campionato contro Lo Spezia.

Fatte le dovute premesse, la probabile formazione da schierare contro la Fiorentina è la seguente.

JUVENTUS 4-3-3: Perin, Cuadrado, Danilo, de Ligt, Pellegrini; Locatelli, Arthur, Rabiot; Kean, Vlahovic, Morata.