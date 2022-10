Formazione Maccabi-Juve, le scelte di Allegri

Quali saranno le scelte di formazione di Massimiliano Allegri in vista della partita di Champions League Maccabi-Juve? Ne parla il Corriere dello Sport.

Formazione Maccabi-Juve

Il dubbio principale del tecnico riguarda Danilo, diffidato e a rischio per Lisbona. Il brasiliano è in ballottaggio con Cuadrado e potrebbe essere risparmiato: la decisione sarà presa stamattina. A centrocampo tornerà Paredes accanto a Rabiot, possibile conferma di McKennie e Kostic sulle fasce. Con Danilo in campo, Cuadrado prenderebbe il posto di McKennie. Bremer e Bonucci centrali di difesa, Alex Sandro a sinistra.