Formazione Napoli-Juve, le prime idee di Allegri

In difesa per Napoli-Juve è certo il recupero di Gleison Bremer, preservato per precauzione nella sfida contro l’Udinese, come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Chi gioca Napoli-Juve?

Chi gioca Napoli-Juve venerdì sera? La conferma dovrebbe arrivare oggi alla ripresa degli allenamenti alla Continassa. Allegri può contare su Chiesa, Di Maria e Paredes. La linea a tre potrebbe essere tutta verdeoro, con Danilo e Alex Sandro ai lati di Bremer. A centrocampo ballottaggio sulla destra tra McKennie e Chiesa. Paredes cerca una maglia dal 1’ come Fagioli, ma Locatelli e Miretti al momento sono avanti. Davanti Di Maria dietro a uno tra Kean e Milik.