“Ecco il mio erede”. Chiellini incorona Gatti, il retroscena

La Juventus ha in calendario una tournée estiva negli Stati Uniti a fine luglio, e Federico Gatti salirà su quel volo. Sarà l’inizio di una nuova avventura in bianconero. È la grande scommessa della dirigenza bianconera e anche di Allegri, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Gatti la grande scommessa

«E’ il miglior difensore della B e ha le caratteristiche per poter indossare la maglia della Juventus», aveva detto di lui Allegri quando il club se lo accaparrò per una decina di milioni, cospicui bonus compresi (il Frosinone lo pagò 200 mila euro).

Chiellini lo incoronò il giorno della firma alla Continassa: si presentò a sorpresa mentre stava facendo le visite e gli disse: «Ecco il mio erede», facendolo quasi arrossire. Quel giorno conobbe anche Leonardo Bonucci, che ora sarà il suo capitano alla Juventus e in azzurro.

Con lui, Bonucci, De Ligt e Rugani il reparto può essere considerato al completo, anche se le sorprese nel mercato sono sempre in agguato. Gatti può diventare il Chiellini del futuro.