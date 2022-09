Gazzetta – Allegri non è più intoccabile!

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri non è più intoccabile, la sua panchina scricchiola anche se per ora in società stanno ancora riflettendo. Ne parla l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Allegri via dalla Juve?

Lo scollamento tra l’allenatore e la squadra però è abbastanza evidente e necessita molto più di un chiarimento. Le ultime considerazioni del tecnico, raccolte da Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, hanno palesato diverse anomalie tra ciò che il coach pensa della sua squadra e come la gestisce, con qualche visione diversa dalle strategie del club.