Gazzetta distrugge Allegri: la sua Juve è un sacco vuoto

La Juve ha perso perché non è stata squadra in nulla. Nello spirito, nel gioco: in nulla. Mai come questa volta è difficile prescindere dalle colpe di Allegri. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Allegri attacco Gazzetta

Assente Di Maria (3 assist su 3 gol in Champions), la Juve ha perso l’unico senso tattico e, dopo una ventina di minuti discreti, si è accasciata come un sacco vuoto, a corto di idee e di forze. A ottobre non abbiamo ancora capito che cos’è questa Juve e come intende spostare la palla. E, a giudicare dallo spaesamento dei giocatori, non l’hanno capito nemmeno loro.