Gazzetta: Juve obbligata a vincere, oppure Allegri out

#AllegriOut, Allegri via, è l’hashtag, diciamo pure lo slogan, che infiamma i social non appena la Juve subisce un gol o non vince. A volte neppure la vittoria basta per spegnere gli #AllegriOut, diventati una legione di contestatori. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Allegri out oppure no?

I bonus sono terminati, la Juve contro il Bologna non può permettersi altro che il successo, meglio se convincente. Non crediamo che la Juve troverà praterie. Anzi, dovrà prestare attenzione, non concederle a sua volta. La classifica impone i tre punti. Diversamente la Juve tutta, non soltanto Allegri, sarebbe già out.