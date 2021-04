Gazzetta rivela, pronto un clamoroso ritorno!

Gazzetta rivela che il nome di Beppe Marotta potrebbe presto ritornare a guidare la Juventus. Un colpo clamoroso dopo gli anni lontano da Torino, che ha un mandante preciso.

Come scrive la Gazzetta, la rottura con Paratici è stata netta, mentre con Agnelli ha mantenuto rapporti cordiali.

“La permanenza di Andrea non sarebbe un ostacolo al suo ritorno, in più Marotta è molto stimato da Elkann: fu lui a sceglierlo la prima volta. Con Marotta (rimasto legato anche ad Allegri) o indipendentemente da lui potrebbe sbarcare a Torino anche Cristiano Giuntoli, al Napoli dal 2015, come ds”.