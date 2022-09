Gazzetta – I tifosi vogliono Montero allenatore della Juve

L’infatuazione per il Paolo Montero centrale di personalità e “cattiveria” è comune a molti tifosi della Juventus. E non è un caso se oggi in tanti invocano l’uruguaiano come soluzione tampone per una Juve in stato confusionale. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

I tifosi vogliono Montero

Il pensiero comune è “Paolo appende i giocatori uno a uno al muro, poi vedi se non corrono”. Un credo populista, ma chissà che anche in società non possano immaginare che rappresenti una scossa, in caso di esonero di Allegri. Intanto l’uruguaiano sta allenando la Juventus Primavera, dove è arrivato in estate per sostituire Andrea Bonatti. Undici punti in cinque giornate di campionato, un pareggio e una sconfitta in Youth League, la Champions dei giovani.