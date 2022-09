Gelo Allegri-Bonucci? C’è una ipotesi tra i due

«Scelta tecnica». Con due parole Marco Landucci, il vice di Massimiliano Allegri, ha liquidato la panchina di Leonardo Bonucci in quel di Monza. Quale altro allenatore, con la sosta per le nazionali alle porte, avrebbe rinunciato al capitano dopo essere finito nel mirino di critica e tifosi per i risultati scadenti? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Gelo Allegri-Bonucci?

Chi non è convinto dalle motivazioni tecniche, sta ricercando altre spiegazioni nell’esclusione del capitano. Un’ipotesi è che il tecnico non abbia gradito alcune dichiarazioni di Bonucci nel post gara contro il Benfica. Tra Max e Leo, si sa, i rapporti non sono sempre stati idilliaci. Dopo anni di vittorie comuni, il rapporto ebbe un brusco stop durante una partita di campionato contro il Palermo. Bonucci e Allegri iniziarono un’accesa discussione in campo, proseguendo poi negli spogliatoi.