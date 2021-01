Gigi Buffon, le 10 cose che non sapevi

Gigi Buffon è uno dei giocatori più rappresentativi della storia della Juventus. Viene considerato da tutti gli amanti del calcio tra i portieri più forti della storia.

Se non il più forte. E’ nato il 28 gennaio 1978 ed a 42 anni è tra i giocatori più anziani ad aver giocato in Serie A.

Detiene il record di imbattibilità nella Serie A a girone unico, avendo mantenuto la sua porta inviolata per 974 minuti nella stagione 2015-2016.

È il giocatore con più apparizioni nella storia della Serie A, nonché quello che ha giocato più partite nel massimo campionato italiano con la maglia della Juventus.

Insieme a Paolo Maldini, è inoltre uno dei due calciatori italiani ad aver superato le 1000 presenze in carriera.

Figura poi al secondo posto tra i giocatori più anziani ad aver disputato un incontro nella massima serie italiana, dietro solo a Marco Ballotta,e al secondo posto anche per quanto riguarda la Champions League, dietro lo stesso Ballotta.

gigi-buffon-bacia-trofeo-scudetto

In carriera ha giocato per Parma, Juventus e PSG. Con i bianconeri ha al momento all’attivo 673 presenze. 176 invece sono le presenze con la maglia dell’Italia.

In maglia Juve ha collezionato inoltre tutti questi record:

Calciatore con più presenze nei campionati italiani con la maglia della Juventus.

Calciatore con più presenze in Serie A con la maglia della Juventus.

Calciatore con più minuti giocati in Serie A con la maglia della Juventus.

Calciatore con più presenze in Coppa Campioni/Champions League con la maglia della Juventus .

Calciatore con più presenze nella Supercoppa italiana con la maglia della Juventus (8).

Calciatore con più minuti giocati nella Juventus in tutte le competizioni.

Gigi Buffon in carriera ha vinto:

5 Coppa Italia

6 Supercoppe Italiane

10 Scudetti

1 Campionato di Serie B

1 Supercoppa Francese

1 Campionato Francese

1 Coppa Uefa

1 Campionato del Mondo con l’Italia

gigi-buffon-bacia-coppa-del-mondo

Gigi Buffon, curiosità, età, moglie e dove vive ora

In questo articolo andremo a vedere quali sono le curiosità più interessanti nella storia e nella carriera di Gigi Buffon.

1) Perché ha fatto il portiere Gigi Buffon?

Fino a 12 anni ha fatto il centrocampista, quando poi rimase folgorato dal portiere del Camerun durante i Mondiali di Italia 1990. Il portiere si chiamava Thomas N’Kono, e grazie a lui Gigi Buffon cambiò ruolo andando a giocare in porta. Inoltre sempre a causa di N’Kono, Buffon ha chiamato il suo primo figlio Thomas.

2) Gigi Buffon significato numero di maglia

Gigi Buffon nella sua carriera ha indossato alcuni numeri di maglia diversi. Il numero 1 ovviamente alla Juventus e in nazionale, ma non solo. Al Parma aveva richiesto alla Federazione di giocare con il numero 00 (che si usa nel basket), che però avrebbe raffigurato i suoi attributi per essere subito tornato in campo dopo un infortunio alla mano. Richiesta negata, così Buffon scelse il numero 88, che per lui rappresentava ben 4 attributi. Ora alla Juventus indossa il 77, ovvero le gambe delle donne nella smorfia.

3) Gigi Buffon e il diploma falso

A 23 anni Buffon si iscrisse alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Parma. C’era però un bel problema. Gigi non si era mai diplomato, anzi, aveva a casa un diploma, peccato che fosse falso. Per quesot motivo fu costretto a pagare 6 milioni di lire per evitare la reclusione.

4) Gigi Buffon vita privata, moglie e figli

Il 16 giugno 2011 si sposa con la showgirl ceca Alena Seredova. Da lei ha avuto due figli: Louis Thomas, nato il 28 dicembre 2007, il cui secondo nome è stato scelto in onore del suo idolo sportivo, il portiere del Camerun Thomas N’Kono, e David Lee. La coppia si è separata nel 2014.

In seguito si è legato sentimentalmente alla giornalista di Sky Ilaria D’Amico, con la quale, il 6 gennaio 2016, ha avuto il suo terzo figlio, Leopoldo Mattia.

gigi-buffon-juve-giovane

5) Gigi Buffon e L’Allenatore nel Pallone 2

Gigi Buffon nel 2008 ha partecipato al film di Lino Banfi “L’Allenatore nel Pallone 2” insieme a: Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Luca Toni, Marco Amelia, Fabio Galante, Giancarlo Antognoni, Roberto Pruzzo e Ciccio Graziani. Buffon nel film recitava la parte di un magistrato.

6) Gigi Buffon e la Carrarese

Essendo nato in Toscana nei pressi di Carrara, Gigi Buffon da sempre è tifoso della Carrarese, di cui è stato azionario di maggioranza per svariate stagioni.

Prima di essere imprenditore, però, Gigi è sempre stato un tifoso accanito degli Apuani. Proprio per questo infatti, dal 2002 in poi, porta sui guanti l’acronimo C.U.I.T.. Acronico che sta per Commando Ultras Indian Trips, storici sostenitori della Carrarese.

7) Gigi Buffon e l’amore per Superman

Sotto la divisa del Parma Buffon ha sempre indossato una maglietta di Superman, diventando per tutti i suoi tifosi ducali il portiere eroe. Già dall’epoca poi, per tutti i tifosi italiani Buffon è diventato un vero e proprio Superman, culminando questo suo paragone durante Italia-Francia dei Mondiali 2006 con la parata da supereroe sul colpo di testa di Zidane.

8) Gigi Buffon dove vive ora

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico vivono in un casale di lusso nella campagna piemontese nei pressi di Torino. In particolare, la residenza si troverebbe a Nizza Monferrato in provincia di Asti e al suo interno non mancherebbe alcun comfort.

gigi-buffon-parata-juve

9) Gigi Buffon e la depressione: cosa è successo

Gigi Buffon ha svelato di aver sofferto una forte depressione nel 2004-2005. Queste le sue parole in merito: “Avevo 24, 25 anni. Facevo un campionato normale: non bene, ma neanche male. Non avevamo più obiettivi con la squadra. Lo descrivo in maniera semplice: inizialmente la scambi come stanchezza, dici tipo ‘sono stanco… magari ho dormito poco’ e poi vai a letto. Del resto, o hai una malattia, o hai preso un virus, o ti è successo qualcos’altro. Ho fatto le analisi: non avevo malattie. Ho iniziato a dire: ‘Qua è qualcos’altro…’. Finché un giorno mi alzai dal letto e mi sentii le gambe senza energie, cioè: tremavano. Non mi era mai capitato. Mentre andavo al campo, avevo problemi anche a guidare. Le gambe si muovevano da sole. Arrivato al campo, andai dal dottore e chiesi aiuto. Dopo una piccola discussione, mi disse: “Questi sono segnali di un’iniziale depressione. Stai attento a quello che stai facendo”. Gli racconto tutto, lui mi fa di guardare nei prossimi giorni. Non ebbi miglioramenti. Ero stanco prima di fare allenamento. Quando mi tuffavo mi sentivo senza energie. Il dottore mi disse che c’erano pasticche, io risposi che no, assolutamente, questa cosa qua era una roba che dovevo risolvere io, senza l’aiuto di farmaci. Se tu trovi sempre la situazione che risolve i tuoi problemi, non sarai mai in grado di risolverli veramente, di giudicarti e di pesarti per quello che vali. Cercherai sempre aiuti esterni, alibi, scuse. Devi vivere a seconda dei tuoi limiti e delle tue virtù. Devi cambiare le carte in tavola, devi trovare alternative e stimoli nuovi, differenti”.

10) Gigi Buffon quando smette di giocare?

Gigi Buffon concluderà la stagione 2020/2021 a 43 anni. Al momento non ha ancora annunciato se questa sarà la sua ultima stagione da calciatore, ma ha invece più volte comunicato di voler continuare finché se la sentirà e non farà fatica. Al momento ha firmato un contratto annuale con la Juventus. Queste alcune dichiarazioni di Buffon in merito a questo argomento: “Non ho ancora pensato a cosa farò da grande, è giusto che resti concentrato sul futuro perché altrimenti farei ancora più fatica. Quello che è certo è che quando smetterò mi prenderò un anno sabbatico in cui potrò dedicarmi alla mia famiglia e alla mia formazione”.

Gigi Buffon migliori parate, la compilation dei 100 interventi più belli