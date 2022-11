Il piano di Allegri per il recupero di Chiesa

«Chiesa sarà il nostro rinforzo di gennaio, perché prima di allora non lo riavremo al 100%», è il mantra ripetuto da Massimiliano Allegri dall’inizio della stagione, racconta la Gazzetta dello Sport.

Il piano di Allegri su Chiesa

Sul 2023 è già proiettato l’esterno, che punta a essere al meglio per la ripresa dopo la sosta Mondiale. Inter, Verona e Lazio saranno una specie di antipasto per riabituarsi alla competizione, prima del lavoro specifico che dovrà portarlo al top della condizione fisica entro la fine del 2022. Il suo recupero ha riportato entusiasmo in un ambiente depresso dalla prematura eliminazione dalla Champions League e dall’avvio claudicante in campionato.