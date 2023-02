Il rientro di Pogba slitta ancora, spunta un obiettivo

il rientro di Paul Pogba slitta ancora. Niente Fiorentina per il Polpo della Juventus, come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Il rientro di Pogba slitta ancora

Ieri alla Continassa non ha lavorato con la squadra nell’allenamento aperto alla stampa. Per il francese, invece, sessione in palestra, chiaro segnale che il fastidio ai flessori non è ancora passato. Per Pogba il nuovo orizzonte si chiama Nantes, con la sfida di andata dello spareggio di Europa League fissata per giovedì all’Allianz Stadium. Ma alla Juve ormai ci vanno cauti, visti i precedenti.